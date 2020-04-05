2020-04-05T16:38:27+03:00
Общество

В Самарской области поднимется уровень воды в Волге

На береговых зонах возможны подтопления
Михаил ГОРЮНОВ
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Уровень воды на Волге подниметсяУровень воды на Волге подниметсяФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области сообщают местным жителям, что есть риски происшествий на водных объектах. Связано это с увеличением сбросов воды черед гидроузел Жигулевской ГЭС. Специалисты не исключают, что возможно подтопление прибрежных зон.

По информации МЧС, на 5 апреля уровень воды в Куйбышевском водохранилище у плотины гидроузла составляет 53,30 мБс (НПУ - 53,0 м, УМО - 45,5 м).

- Фактический объем попуска Жигулевской ГЭС за прошедшие сутки составил 14304 куб. м/с. Текущий уровень воды у г. Тольятти составляет 53,30 мБс (+8) (НЯ/ОЯ – 53,3/53,5 мБс), у с. Зольное (р. Волга) – 30,74 мБс (+6) (НЯ/ОЯ – н.д./н.д.), у г. Самара (р. Волга) – 29,81 мБс (+5) (НЯ/ОЯ – 33/33,8 мБс), у г. Сызрань (р. Волга) – 28,27 мБс (+3) (НЯ/ОЯ – 29,61/30,10 мБс), - отметили в ведомстве.

В самой Жигулевской ГЭС отмечают, что увеличить пропуск воды через плотину планируется с 9 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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