В Тольятти "Фольксваген" врезался в "Ниву", заезжавшую в дачный массив
Вчера вечером, 4 апреля, в Комсомольском районе Тольятти произошло ДТП. Там столкнулись "Фольксваген Кадди" и "ВАЗ-212140. Случилось это примерно в 17-50.
- По предварительным данным сотрудников ГИБДД, 36-летний водитель иномарки при выезде с дачного массива СНТ "Чайка 3" на улице Бурлацкой не уступил дорогу и допустил столкновение с "Нивой", за рулем которой находился 19-летний молодой человек, - рассказывают в ГУ МВД России по Самарской области.
Отечественное авто двигалось в сторону СНТ "Чайка 1". Водитель "Лады 4х4" получил некоторые травмы ему назначено амбулаторное лечение. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU