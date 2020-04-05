2020-04-05T17:39:54+03:00
Происшествия

В Тольятти "Фольксваген" врезался в "Ниву", заезжавшую в дачный массив

В аварии не обошлось без пострадавших
Михаил ГОРЮНОВ
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По факту происшествия правоохранители сейчас проводят проверкуПо факту происшествия правоохранители сейчас проводят проверкуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера вечером, 4 апреля, в Комсомольском районе Тольятти произошло ДТП. Там столкнулись "Фольксваген Кадди" и "ВАЗ-212140. Случилось это примерно в 17-50.

- По предварительным данным сотрудников ГИБДД, 36-летний водитель иномарки при выезде с дачного массива СНТ "Чайка 3" на улице Бурлацкой не уступил дорогу и допустил столкновение с "Нивой", за рулем которой находился 19-летний молодой человек, - рассказывают в ГУ МВД России по Самарской области.

Отечественное авто двигалось в сторону СНТ "Чайка 1". Водитель "Лады 4х4" получил некоторые травмы ему назначено амбулаторное лечение. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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