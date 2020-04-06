На АВТОВАЗе рассказали, кто начнет работать с 6 апреля

6 Апр 2020 2020-04-06T09:23:23+03:00

Напомним, что с понедельника большинство подразделений АВАТОАЗа в Тольятти начинает свою работу. На карантине остаются четыре работника

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Крупнейшее предприятие Самарской области - тольяттинский автомобильный завод АВТОВАЗ с понедельника, 6 апреля, начинает работу. Работать будет часть подразделений.

- С 6 апреля возобновят свою работу отдельные подразделения, связанные с разработкой новых проектов, отдельные подразделения, связанные с учетом и отчетностью, охраной труда и безопасностью. В соответствии с тем же постановлением, по решению руководителей подразделений часть сотрудников переведена в режим удаленной работы на дому, - сообщили на предприятии.

Напомним, что вторым заболевшим коронавирусом в Самарской области был именно сотрудник завода, его заразил прилетевший из Испании сын. Все контактировавшие с ним коллеги находились на карантине, но ни у кого инфекцию не нашли. Сейчас на карантине остаются четыре человека.

Решение о том, что завод продолжит работу, было принято в пятницу, 3 апреля. Дмитрий Азаров подписал постановление, согласно которому завод вошел в число 111 системообразующих предприятий, которым разрешено продолжить работу. Руководство завода обязали соблюсти требования главного санитарного врача и провести дезинфекцию рабочих мест, а также обеспечить социальную дистанцию между работниками.

В группе Профсоюзной организации АВАТОВАЗа рассказали, что сейчас все помещения, оборудование и инструменты продезинфицированы, в местах, где скапливаются люди, нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Всех сотрудников просят выполнять требования Роспотребнадзора и не толпиться в лифтах, на проходной и в транспорте. Также на заводе сообщили, что цеха проверили уполномоченные на соблюдение мер эпидемиологической безопасности органы.

Горячая линия автозавода StopVirus: stopvirus@vaz.ru

ИСТОЧНИК KP.RU