Деньги были, платить не хотели: в Тольятти предприятие при помощи приставов заплатило налоги
Судебные приставы Самарской области отработали проблемного должника из Тольятти. Речь идет об одной из фирм в Автозаводском районе города. Компания не планировала платить по налогам и накопила задолженность в 143 тысячи рублей.
– В ходе проверки было установлено, что на счетах компании имеются денежные средства. Причины, по которым фирма не платила по счетам, неизвестна. Было принято решение о взыскании этих средств, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
Необходимая сумма была списана со счета должника. Таким образом, задолженность была полностью погашена, исполнительное производство окончено.
ИСТОЧНИК KP.RU