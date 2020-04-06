Намотало на столб: в Тольятти в страшном ДТП погиб 28-летний мужчина
Вчера вечером, 5 апреля, в Тольятти произошло страшное ДТП. 28-летний водитель «Приоры» двигался по Зеленой зоне в сторону Нового города. В определенный момент он нарушил ПДД, потерял управление над автомобилем и на полной скорости врезался в столб.
– Удар был такой силы, что водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. При этом у молодого человека не было прав на вождение. Сотрудники ГИБДД устанавливают все причины случившегося, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU