2020-04-06T09:39:54+03:00
Общество

Намотало на столб: в Тольятти в страшном ДТП погиб 28-летний мужчина

Авария произошла в Зеленой зоне города
Владислав КИРСАНОВ
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От сильного удара молодой человек погиб на месте ФОТО: Паблик «Тольятти» https://vk.com/avtomobilnaj_stolicaОт сильного удара молодой человек погиб на месте ФОТО: Паблик «Тольятти» https://vk.com/avtomobilnaj_stolicaФото: СОЦСЕТИ
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Вчера вечером, 5 апреля, в Тольятти произошло страшное ДТП. 28-летний водитель «Приоры» двигался по Зеленой зоне в сторону Нового города. В определенный момент он нарушил ПДД, потерял управление над автомобилем и на полной скорости врезался в столб.

– Удар был такой силы, что водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. При этом у молодого человека не было прав на вождение. Сотрудники ГИБДД устанавливают все причины случившегося, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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