Сгорел дотла: в Самарской области произошел сильный пожар в частном доме

6 Апр 2020 2020-04-06T09:34:59+03:00

К счастью, обошлось без пострадавших и погибших

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Вчера вечером, 5 апреля, в селе Тимофеевка Самарской области произошел сильный пожар. Загорелся частный дом на улице Октябрьской. Прибывшие на место пожарные присвоили ЧП повышенный ранг сложности.

– Огонь распространился на площади 130 квадратных метров. На месте работали 22 человека личного состава и 6 единиц спецтехники. Через некоторое время удалось полностью ликвидировать пожар, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Причины возгорания предстоит установить компетентным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU