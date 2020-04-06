Сгорел дотла: в Самарской области произошел сильный пожар в частном доме
К счастью, обошлось без пострадавших и погибших
Площадь возгорания составила 130 кв.м ФОТО: ГУ МЧС России по Самарской области
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Вчера вечером, 5 апреля, в селе Тимофеевка Самарской области произошел сильный пожар. Загорелся частный дом на улице Октябрьской. Прибывшие на место пожарные присвоили ЧП повышенный ранг сложности.
– Огонь распространился на площади 130 квадратных метров. На месте работали 22 человека личного состава и 6 единиц спецтехники. Через некоторое время удалось полностью ликвидировать пожар, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Причины возгорания предстоит установить компетентным органам.
ИСТОЧНИК KP.RU