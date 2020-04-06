Пробка из людей: на проходной самарского завода образовалась огромная толпа

6 Апр 2020 2020-04-06T10:13:08+03:00

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Сегодня, 6 апреля, ряд предприятий Самары вернулся к работе после недели на полной самоизоляции. Отметим, это коснулось не всех компаний, для большинства предпринимателей нерабочие дни продлятся до конца месяца.

– ПАО «Салют», который находится на Мехзаводе, вернулся к работе. Вход туда по спискам, образовалась вот такая огромная толпа людей. Работники явно не соблюдают дистанцию 1,5 метра друг от друга, – сообщили очевидцы в социальных сетях.

Отметим, в Самарской области режим полной самоизоляции продлится до 12 апреля. При этом нерабочие дни в России останутся до 30 апреля. На данный момент в регионе зафиксировано 17 случаев заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU