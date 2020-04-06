Один умер, двое пострадали: в Тольятти землей засыпало подсобного рабочего

6 Апр 2020 2020-04-06T13:21:41+03:00

Это не первый в регионе трагический случай на рабочем месте Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Об этом рассказали в администрации города

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В конце марта в Тольятти произошла трагедия на рабочем месте. При производстве земляных работ произошло обрушение стенок траншеи. Это случилось на стройке «Китайской корпорации инжиниринга САМС».

– В результате происшествия погиб подсобный рабочий. Бетонщик и плотник получили травмы разной степени тяжести, – сообщает администрация Тольятти.

Специалистам в сфере охраны труда поручили рассмотреть вопрос об особенностях проведения земляных работ и мерах профилактики получения травм при выполнении данных работ. Соответствующую информацию довели до работодателей. Отметим, в текущем году это уже не первый в регионе несчастный случай со смертельным исходом на рабочем месте. Ранее в Сызрани рабочего засыпало кирпичами.

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ИСТОЧНИК KP.RU