Один умер, двое пострадали: в Тольятти землей засыпало подсобного рабочего
В конце марта в Тольятти произошла трагедия на рабочем месте. При производстве земляных работ произошло обрушение стенок траншеи. Это случилось на стройке «Китайской корпорации инжиниринга САМС».
– В результате происшествия погиб подсобный рабочий. Бетонщик и плотник получили травмы разной степени тяжести, – сообщает администрация Тольятти.
Специалистам в сфере охраны труда поручили рассмотреть вопрос об особенностях проведения земляных работ и мерах профилактики получения травм при выполнении данных работ. Соответствующую информацию довели до работодателей. Отметим, в текущем году это уже не первый в регионе несчастный случай со смертельным исходом на рабочем месте. Ранее в Сызрани рабочего засыпало кирпичами.
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ИСТОЧНИК KP.RU