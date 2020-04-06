Главный тренер «Крыльев Советов»: «Удержать Соболева? Это было невозможно»

6 Апр 2020 2020-04-06T12:42:15+03:00

Специалист поблагодарил нападающего за то, что он сделал для самарцев

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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал детали перехода нападающего команды Александра Соболева в «Спартак». Отметим, игрок перешел в стан красно-белых на правах аренды. Столичный клуб сможет после этого выкупить трансфер форварда.

– Соболев очень хорошо провел первую часть чемпионата. Мы понимали, что у него будут предложения. Также мы понимали, что не сможем его удержать. Он хотел показать себя на новом, более высоком уровне. Поэтому просто скажем ему «спасибо». Если бы у нас не было Соболева, «Крылья» уже были бы в ФНЛ, – сказал черногорец в эфире телеканала «Матч Премьер».

Соболев забил за самарский клуб 10 голов в 18 матчах. Сейчас КС находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице приостановленного чемпионата России.

ИСТОЧНИК KP.RU