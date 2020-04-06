2020-04-06T13:50:15+03:00
Общество

Доцент кафедры инфекционных болезней о самоизоляции: «Мы не хотим, чтобы у нас погибали пациенты»

Ирина Роганова объяснила, почему в России ситуация с распространением коронавируса может быть лучше, чем в других странах
Евгения ВАСИНА
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Жителей Самары просят изолироваться и дальшеЖителей Самары просят изолироваться и дальшеФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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С 6 апреля в Самарской области начали работать многие предприятия. Тем не менее врачи призывают тех, кого оставили на удаленной работе, сидеть дома. И это не шутки. Доцент кафедры инфекционных болезней с курсом эпидемиологии Самарского государственного медицинского университета (далее - СамГМУ), главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по инфекционным болезням Ирина Роганова объяснила, почему от коронавируса нет лучшего лекарства, чем изоляция.

- У нас в стране меры, которые проводятся, идут на опережение. Представитель ВОЗ в России сказала, что Россия на шаг впереди. Мы опережаем, мы пытаемся сдержать, не допустить и уменьшить количество заболевших. Для этого у нас проводится режим самоизоляции. Это самое надежное средство профилактики инфекционных заболеваний. Были в мировой истории и эпидемии, и пандемии. Так вот самое надежное, самое лучшее средство - это изоляция. Пока этого не сделаешь, ничего не будет.

Посмотрите, как в других странах. Когда они не соблюдали противоэпидемиологический режим, когда они не проводили изоляционные мероприятия - люди заболевшие контактировали, инфекция передавалась по цепочке, и мы имеем, то, что имеем. Поэтому режим изоляции очень важен. Сморите, вирус находится в окружающей среде недолго. Нам надо, чтобы у нас воздух был чистый, предметы были чистые. Какое-то время вирус сохраняется на поверхностях, поэтому мы и говорим соблюдать гигиену рук. В окружающей среде он нестойкий. Мы хотим, чтобы этот вирус как можно быстрее перестал циркулировать.

Для этого проводится изоляция, чтобы не было больных, чтобы они не гуляли и никого не заражали. Смысл самоизоляции - прервать цепочку распространения инфекции, чтобы у нас было меньше заболевших. Значит у нас будет лучше ситуация. Мы не хотим чтобы у нас погибали пациенты. Самоизоляция - это защита наших граждан. И когда идет эпидсезон ОРВИ и гриппа - тоже самый надежный способ защиты - изоляция. Всегда говорят: «Оставайтесь дома, не заражайте окружающих», вот и сейчас точно также. Не ходите никуда, оставайтесь дома, чтобы сдержать распространение вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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