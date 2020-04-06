В Самаре произошло серьезное ДТП, в котором пострадали два человека

6 Апр 2020 2020-04-06T13:51:42+03:00

Правоохранители устанавливают все детали случившегося Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Изменить размер текста: A A

В воскресенье 5 апреля, в Самаре произошло серьезное ДТП. На Красноглинском шоссе 57-летний водитель «Шевроле Нива» не уступил дорогу при перестроении «Гранте». В результате два автомобиля столкнулись на полном ходу.

– Серьезные повреждения получил 48-летний водитель отечественной легковушки. Он был госпитализирован. Амбулаторное лечение назначено второму водителю. Устанавливаются все детали произошедшей аварии, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU