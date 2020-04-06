Дмитрий Азаров о работе в Самаре с 6 апреля: «Это исключительный случай. Все остальные сидят дома»

6 Апр 2020 2020-04-06T13:54:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 6 апреля, состоялось очередное заседание оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса в Самарской области. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отдельно остановился на работе предприятий. Он напомнил, что руководителям необходимо четко определить количество сотрудников, а также соблюдать все санитарные нормы и предписания.

– Крайне важно, чтобы на этой неделе режим самоизоляции соблюдался. У людей, понятно, в голове некоторая путаница есть, поскольку начинает работать часть предприятий. И у тех, кто не работает, появляется ощущение, что им тоже можно выходить на улицу. Это не так, — отметил Дмитрий Азаров.

Он подчеркнул, что выход на работу приравнивается к исключительным случаям, а всем остальным жителям региона необходимо соблюдать режим самоизоляции, который продолжается на территории области. Дмитрий Азаров поручил всем главам городов и районов более активно вести разъяснительную работу с населением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Самаре, последние новости на 6 апреля 2020 года: очередной излечившийся и новый руководитель минздрава

Рассказываем самые важные последние новости на 6 апреля 2020 года про коронавирус в Самаре (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU