В Тольятти умер народный артист и один из основателей театра «Колесо» Виктор Дмитриев

6 Апр 2020 2020-04-06T16:01:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня ночью, 6 апреля, в Тольятти произошла печальная утрата – на 79-м году жизни скончался народный артист России, один из основателей театра «Колесо» Виктор Дмитриев. На тольяттинской сцене он сыграл более 50 ролей.

– Виктор Дмитриев – настоящая легенда. Он навсегда останется в наших сердцах, в нашей памяти настоящим артистом, человеком с большой буквы: добрым, отзывчивым, внимательным и очень веселым. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Виктора Васильевича, – сообщает администрация Тольятти.

Прощание с Виктором Дмитриевым состоится в среду, 8 апреля, в 12:00 в ритуальном зале на улице Баныкина.

ИСТОЧНИК KP.RU