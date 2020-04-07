2020-04-07T09:17:23+03:00
Общество

Целая банка наркотиков: в Самарской области 49-летний мужчина в гараже хранил запрещенные вещества

Ранее его уже судили за аналогичное преступление
Владислав КИРСАНОВ
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Задержанному грозит очередной тюремный срокЗадержанному грозит очередной тюремный срокФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Пестравском районе Самарской области полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В гараже у 49-летнего местного жителя была обнаружена стеклянная банка с марихуаной и пластиковая бутылка с синтетическим наркотиком.

– Общий вес запрещенных веществ превышал 16 граммов. Задержанный пояснил, что не планировал продавать наркотики, а хранил их для личного использования. Данная версия тщательно проверяется полицейскими, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Отмечается, что мужчина ранее уже был судим за аналогичное преступление. Теперь ему грозит новое наказание. Максимум, что подозреваемый может получить по данной статье, – три года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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