Целая банка наркотиков: в Самарской области 49-летний мужчина в гараже хранил запрещенные вещества
В Пестравском районе Самарской области полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В гараже у 49-летнего местного жителя была обнаружена стеклянная банка с марихуаной и пластиковая бутылка с синтетическим наркотиком.
– Общий вес запрещенных веществ превышал 16 граммов. Задержанный пояснил, что не планировал продавать наркотики, а хранил их для личного использования. Данная версия тщательно проверяется полицейскими, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Отмечается, что мужчина ранее уже был судим за аналогичное преступление. Теперь ему грозит новое наказание. Максимум, что подозреваемый может получить по данной статье, – три года лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU