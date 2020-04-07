Два жителя Тольятти расплачивались в магазинах города поддельными пятитысячными купюрами

7 Апр 2020 2020-04-07T09:25:42+03:00

За это они получили тюремные сроки

Изменить размер текста: A A

В Тольятти осудили двоих местных жителей, которых задержали с поддельными деньгами. По версии следствия, мужчины приобрели у неустановленного лица в Самаре пять липовых купюр номиналом 5 тысяч рублей. С ними они отправились в Автоград.

– Две купюры из указанной партии виновные сбыли в продовольственных магазинах. Оставшиеся деньги потратить не удалось, так как преступники были задержаны, – сообщает прокуратура Самарской области.

Суд Автозаводского района города приговорил местных жителей к 1 году 6 месяцам и 2 годам и 8 месяцам тюрьмы соответственно. Приговор на данный момент не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU