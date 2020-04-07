2020-04-07T09:25:42+03:00
Общество

Два жителя Тольятти расплачивались в магазинах города поддельными пятитысячными купюрами

За это они получили тюремные сроки
Владислав КИРСАНОВ
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Две купюры местным жителям удалось сбытьДве купюры местным жителям удалось сбытьФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Тольятти осудили двоих местных жителей, которых задержали с поддельными деньгами. По версии следствия, мужчины приобрели у неустановленного лица в Самаре пять липовых купюр номиналом 5 тысяч рублей. С ними они отправились в Автоград.

– Две купюры из указанной партии виновные сбыли в продовольственных магазинах. Оставшиеся деньги потратить не удалось, так как преступники были задержаны, – сообщает прокуратура Самарской области.

Суд Автозаводского района города приговорил местных жителей к 1 году 6 месяцам и 2 годам и 8 месяцам тюрьмы соответственно. Приговор на данный момент не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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