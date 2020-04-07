Жителям Самарской области до конца года не будут начислять пени за просрочку коммунальных услуг

7 Апр 2020 2020-04-07T10:16:17+03:00

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Жителям России перестанут отключать коммунальные услуги за долги, а также не будут начислять пени за просрочку платежей, в том числе за капитальный ремонт. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. Подобные меры поддержки связаны с ситуацией по пандемии коронавируса. Многие жители из-за этого ощутили экономические потери, и теперь не все могут в прежнем объеме позволить себе вовремя оплачивать коммуналку.

– Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги: газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Он продлится до 1 января 2021 года, – цитирует kp.ru слова Мишустина.

Конечно, при этом от жителей ждут нормальной платежной дисциплины. Это меры вынужденные и злоупотреблять ими не стоит. Если платить одновременно перестанут все, то коммунальщики не смогут работать и население может остаться без благ цивилизации.

Также отмечается, что малообеспеченным семьям не придется переоформлять субсидии на жилье. В том случае, если срок субсидий на коммуналку истекает с 1 апреля по 1 октября текущего года, то они автоматически продлятся на 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU