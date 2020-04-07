2020-04-07T09:19:37+03:00
Общество

QR-коды для идентификации жителей Самары в период самоизоляции: что за система и когда введут

Уже на днях появятся QR-коды для идентификации жителей Самары в период самоизоляции, разобрались, как это будет работать
Ольга НОВИКОВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Полицейские будут еще и QR-коды проверятьПолицейские будут еще и QR-коды проверятьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В регионе могут появится QR-коды для идентификации жителей Самары в период самоизоляции. Систему опробуют на жителях Кинеля 7 апреля, а после этого ее хотят распространить на всю область. Такой метод идентификации людей позволит выявлять нарушителей режима самоизоляции и регулировать соблюдение ограничений. Пока систему только тестируют. Но журналисту "КП-Самара" в пресс-службе губернатора рассказали подробности.

Система QR-кодов для идентификации жителей Самары в период самоизоляции будет работать по примеру той, которая уже существует в Татарстане. Жители должны будут зарегистрироваться в приложении или на портале.

Затем перед выходом на улицу нужно будет отметить в этом приложении или на сайте цель выхода: например, поход за продуктами.

На телефон придет QR-код. И если на улице у представителей полиции возникнет вопрос, куда вы двигаетесь, достаточно будет его предъявить.

Пока что неизвестно, когда именно начнет действовать система в регионе и что делать тем, у кого нет телефонов. Видимо, они по-прежнему смогут сообщить о своей цели по-старинке, голосом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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