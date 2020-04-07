2020-04-07T09:56:17+03:00
Общество

Дмитрий Азаров вернул ветеранские выплаты в Самаре, которые были отменены в 2017 году

Ветеранские выплаты в Самаре начнут выплачивать с 1 мая 2020 года
Егор ТКАЧЕНКО
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Глава региона выразил надежду, что жители региона его поддержатГлава региона выразил надежду, что жители региона его поддержатФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил жителям региона о принятии ряда важных решений. В частности он решил вернуть ветеранские выплаты в Самаре, которые отменили в 2017 году. Это было необоснованно, считает губернатор.

– Но на мой взгляд, «отдать долги» старшему поколению особенно важно именно сейчас, в канун 75-летия великой Победы. Поэтому я принял решение: с 1 мая 2020 года вернуть единые денежные выплаты всем ветеранам труда, которые получали их по состоянию на 1 марта 2017 г. Таких заслуженных людей в регионе почти 90 000. Еще раз подчеркну, что выплаты начнутся в мае 2020 года. Соответствующее поручение дано Правительству региона, – сказал Дмитрий Азаров.

Также губернатор постановил обеспечить жильем 325 тружеников тыла уже в текущем году, а не в 2022, как было намечено согласно госпрограмме. Средства будут направлены из Президентского гранта в размере 1,5 млрд рублей, который Самарская область получила по результатам социально-экономического развития в прошлом году.

Дмитрий Азаров о возвращении ЕДВ ветеранам труда Самарской области с 1 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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