Регионам запретили закрывать границы из-за коронавируса
Регионам в России запретили закрывать границы из-за коронавируса. Прремьер-министр Михаил Мишустин жестко раскритиковал губернаторов, которые решили полностью запретить въезд на территорию регионов и закрывали административные границы, сообщает сайт kp.ru.
- Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны. За выходные ситуация исправилась, - отметил премьер.
Также он сообщил, что в страну обязательно привезут всех россиян, которые пока еще остаются за границей. О том, какими будут вывозные рейсы, расскажут позже.
Подчеркнул Михаил Мишустин и тот факт, что нельзя ограничивать работу тех, кто продает услуги дистанционно, осуществляет доставку товаров и продуктов.
- Нужно установить четкие и разумные правила для компаний, которые ведут сейчас этот бизнес, - сказал Мишустин.
ИСТОЧНИК KP.RU