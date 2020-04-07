Регионам запретили закрывать границы из-за коронавируса

7 Апр 2020 2020-04-07T09:51:09+03:00

Премьер-министр Мишустин призвал губернаторов не путать свои полномочия с федеральными и не мешать людям въезжать на территорию региона

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Регионам в России запретили закрывать границы из-за коронавируса. Прремьер-министр Михаил Мишустин жестко раскритиковал губернаторов, которые решили полностью запретить въезд на территорию регионов и закрывали административные границы, сообщает сайт kp.ru.

- Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны. За выходные ситуация исправилась, - отметил премьер.

Также он сообщил, что в страну обязательно привезут всех россиян, которые пока еще остаются за границей. О том, какими будут вывозные рейсы, расскажут позже.

Подчеркнул Михаил Мишустин и тот факт, что нельзя ограничивать работу тех, кто продает услуги дистанционно, осуществляет доставку товаров и продуктов.

- Нужно установить четкие и разумные правила для компаний, которые ведут сейчас этот бизнес, - сказал Мишустин.

ИСТОЧНИК KP.RU