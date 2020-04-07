Обманул на строительный инструмент: в Тольятти полицейские раскрыли мошенничество
В Тольятти произошло мошенничество. Дело в том, что 31-летний местный житель сдавал в аренду профессиональный строительный инсрумент. Соответсвующее объявление он размещал на специальных сайтах. Злоумышленник решил воспользоваться и этим и заключил с мужчиной договор. Однако за услуги он заплатил лишь часть денег, обещая расплачиваться своевременно и честно.
– Через некоторое время деньги не пришли, а телефон арендатора был отключен. Полиция задержала 26-летнего подозреваемого. Он признал свою вину, а также рассказал, что оборудование сдал в ломбард. Вырученные деньги он потратил на себя, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по ней подразумевает до пяти лет лишения свободы. Устанавливают причастность задержанного к аналогичным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU