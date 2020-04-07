Стало известно, когда стартует ремонт Смышляевского путепровода в Самаре

7 Апр 2020 2020-04-07T10:31:47+03:00

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Жители Самары вновь негодуют: на дворе уже апрель, а обещанный чиновниками ремонт Смышляевского путепровода так и не начался. А ведь «лунные кратеры» на проезжей части с каждым днем становятся все больше. В итоге горожане вновь обратились в твиттере к властям с просьбой раскрыть «страшную тайну» о том, когда же путепровод начнут приводить в порядок.

- Скажите, пожалуйста, как можно ездить по таким дорогам? Налоги платим, а дорог нет. Мы убиваем свои машины. Видела информацию, что запланирован ремонт на 2020. Когда именно? На работу ездить невозможно. Вы хоть сами раз прокатитесь по этому мосту, - обратилась в твиттере к чиновникам местная жительница.

В департаменте городского хозяйства и экологии Самары в очередной раз ответили, что Смышляевский путепровод отремонтируют картами свыше 100 погонных метров. Ремонт его учтен в плане работ на 2020 год как первоочередный. Также в ведомстве отметили, что работы действительно стартуют в апреле, но не сейчас, а во второй половине месяца. Горожанам придется еще немного потерпеть.

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ИСТОЧНИК KP.RU