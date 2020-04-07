Страшный лобовой удар: в Самарской области в ДТП погибла женщина, еще два человека в больнице

7 Апр 2020 2020-04-07T11:25:26+03:00

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В понедельник, 6 апреля, в Самарской области произошла страшная трагедия. На автодороге «Самара - Бугуруслан» «Лада» 15-й модели в пути следования нарушила правила расположения транспортного средства на дороге, выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Ларгусом».

– 41-летняя пассажирка «пятнадцатой» погибла на месте до приезда скорой помощи. 44-летний водитель легковушки госпитализирован, так же как и 60-летний водитель второго автомобиля, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители устанавливают все детали случившейся аварии. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU