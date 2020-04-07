В Самарской области с 1 апреля не находят больных коронавирусом

7 Апр 2020 2020-04-07T11:28:09+03:00

Всего в стране заболели 7500 человек

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Стали известны данные за минувшие сутки по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Всего в России за прошедший день появилось 1154 новых случая. 697 из них – в Москве. При этом в Самарской области уже пять дней не находят больных коронавирусом. Всего в регионе зафиксировано 17 случаев, большинство уже выздоровели.

– В Санкт-Петербурге за минувшие сутки появилось 69 новых заболевших, в Московской области – 67. Брянская область зафиксировала 32 человека, Калининградская область – 29, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Отметим, что всего на данный момент по стране 7497 заболевших. 494 из них выздоровели, 58 человек умерли. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится минимум до 12 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU