История повторяется: в Самаре в озере на Аэродромной вновь погибла рыба

7 Апр 2020 2020-04-07T10:57:27+03:00

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В Самаре в озере, которое находится в сквере «Родничок Надежды» на улице Аэродромной, вновь погибла рыба. Похожий случай в этом водоеме произошел ровно год назад. Тогда чиновники объяснили это тем, что озеро непроточное. Там есть труба, но она забилась. Ее обещали прочистить, но, видимо, что-то пошло не так.

- Замор рыбы после зимнего сезона в закрытых водоемах - озерах, прудах - явление частое. Без проток, при покрытии водоема льдом происходит нехватка кислорода. Основной причиной замора рыбы в весенний период являются последствия отмирания растительности в водоеме, после чего снижается количество растворенного кислорода, который расходуется на окисление органических веществ. При этом увеличивается содержание свободной двуокиси углерода, - объяснили в твиттере гибель рыбы в озере на Аэродромной представители департамента городского хозяйства и экологии Самары.

Также в ведомстве отметили, что они каждую весну вместе с ГБУ Самарской области «Природоохранный центр» отбирают пробы воды из этого водоема, поскольку горожане переживают, что он загрязнен вредными веществами. Однако ни одна проверка отравляющих веществ в озере в сквере «Родничок Надежды» не выявила. Будет ли очищен водоем, в департаменте пока не уточнили.

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ИСТОЧНИК KP.RU