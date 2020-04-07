2020-04-07T11:41:38+03:00
Общество

В больницах Самарской области лежат 11 человек с подозрением на коронавирус

Но заболевших коронавирусом в Самарской области не находят уже с начала апреля
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Все сидят дома и никто не болеетВсе сидят дома и никто не болеетФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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11 человек находятся в больницах с подозрением на коронавирус в Самарской области. Их анализы оказались сомнительными. Еще вчера таких случаев было 23. Всего же за сутки провели 455 исследований на коронавирус в центре Роспотребнадзора и 81 - в СПИД-центре.

Напомним, что в последний раз о заболевшем коронавирусом в Самарской области сообщали 1 апреля - это данные за последний день марта. После этого в регионе ввели жесткие меры, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом возглавил лично губернатор Дмитрий Азаров. С тех пор в регионе коронавирус больше ни у кого не находили.

С 6 апреля в Самарской области начали работу большинство предприятий. А вот тем, кому на работу ходить не нужно, жестко посоветовали сидеть дома. Самоизоляцию горожане соблюдают хорошо. В выходные Дмитрий Азаров сам заглянул на набережную и убедился, что там пусто. Видимо, такая самодисциплина и есть залог успеха. Ведь в стране количество заболевших коронавирусом только растет. В последние сутки тест выявил инфекцию у 1154 россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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