В больницах Самарской области лежат 11 человек с подозрением на коронавирус

7 Апр 2020 2020-04-07T11:41:38+03:00

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11 человек находятся в больницах с подозрением на коронавирус в Самарской области. Их анализы оказались сомнительными. Еще вчера таких случаев было 23. Всего же за сутки провели 455 исследований на коронавирус в центре Роспотребнадзора и 81 - в СПИД-центре.

Напомним, что в последний раз о заболевшем коронавирусом в Самарской области сообщали 1 апреля - это данные за последний день марта. После этого в регионе ввели жесткие меры, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом возглавил лично губернатор Дмитрий Азаров. С тех пор в регионе коронавирус больше ни у кого не находили.

С 6 апреля в Самарской области начали работу большинство предприятий. А вот тем, кому на работу ходить не нужно, жестко посоветовали сидеть дома. Самоизоляцию горожане соблюдают хорошо. В выходные Дмитрий Азаров сам заглянул на набережную и убедился, что там пусто. Видимо, такая самодисциплина и есть залог успеха. Ведь в стране количество заболевших коронавирусом только растет. В последние сутки тест выявил инфекцию у 1154 россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU