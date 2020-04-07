Известная артистка Надежда Бабкина находится в больнице с подозрением на коронавирус

7 Апр 2020 2020-04-07T11:44:06+03:00

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70-летняя народная артистка России Надежда Бабкина была госпитализирована вечером 6 апреля. Ей сделали тест на коронавирус, а также, по предварительным данным, диагностировали пневмонию. Звезда находится на лечении в частной клинике с 1 апреля, передает kp.ru со ссылкой на Пятый канал.

– Тем временем близкие и знакомые певицы на звонки прессы не отвечают: сын Данила Заседателев не берет трубку, так же как и многочисленные помощники Бабкиной и ее коллеги по телешоу «Модный приговор», – сообщает kp.ru.

Отмечается, что 19 марта Надежда Бабкина отмечала свое 70-летие в большой компании в ресторане. Тогда карантин для лиц старше 65 лет не был еще введен, однако ограничение для компаний более 50 человек уже было. Ранее сообщалось, что Надежду Бабкину ввели в искусственную кому.

ИСТОЧНИК KP.RU