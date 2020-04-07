Псевдоэлектрики украли у самарской 82-летней старушки пенсию за 3 месяца

7 Апр 2020 2020-04-07T12:41:23+03:00

Пострадавшей 82 года, она приехала из деревни всего за пару недель до появления незваных гостей

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70 тысяч рублей украли у самарской пенсионерки двое подвыпивших парней. Незнакомцам пенсионерка открыла двери, потому что они представились электриками. Пока один из них убеждал ее написать заявление на замену розеток, второй пошел проверять, все ли с электричеством в порядке. Как только этот парень вернулся, они оба быстренько ушли.

– Мне это показалось странным. Я пошла в зал, залезла в «стенку», глядь, а кошелек-то пропал! А там пенсия за три месяца! – все это расстроенная 82-летняя старушка рассказывала полицейским, которые приехали по ее звонку.

Все лето она жила на даче в деревне в Борском районе, в конце сентября прошлого года вернулась в Самару, 16 октября получила пенсию, а 18-го лишилась всех своих денег. В злополучном кошельке хранились 70 тысяч рублей.

Стражи порядка на след подозреваемых напали быстро. Уже 22 октября один из них писал явку с повинной после того, как его опознала потерпевшая. Он же сдал своего подельника и рассказал, как было дело:

– Когда я работал в газовой службе, запомнил эту бабушку, она все жаловалась на проводку в своей квартире, – рассказывал впоследствии Антон Л. – В тот день мы пили пиво у ее дома, я вдруг вспомнил про нее. Предложил своему другу Давиду подзаработать. Мы пошли предложить ей свои услуги по замене розеток. А кошелек уже как-то спонтанно украли.

Давад М., которого полицейские задержали днем позднее, заявил, что идея «пошарить» по шкафам пришла в голову его другу, когда они зашли внутрь квартиры, и пока Антон отвлекал старушку, он нашел ее кошелек.

К тому моменту, как воришек задержали, деньги они уже успели потратить, но клятвенно обещали пострадавшей все возместить.

– Обвинение им было предъявлено в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину и с незаконным проникновением в жилище, – рассказали корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре Промышленного района Самары. – В суд дело поступило 28 февраля.

Подсудимым грозят крупные штрафы (до полумиллиона рублей), принудительные работы либо реальное лишение свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU