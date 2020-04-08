2020-04-08T08:58:00+03:00
Происшествия

Занервничал при виде полицейских: в Самарской области задержали 45-летнего наркомана

При себе у него было 0,3 грамма метилэфедрона
Владислав КИРСАНОВ
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Задержанному грозит тюремный срок до трех летЗадержанному грозит тюремный срок до трех летФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полицейские Жигулевска, патрулируя улицы, заметили мужчину, который при виде сотрудников начал заметно нервничать. Стражи порядка приняли решение проверить данного гражданина. В присутствии понятых в кармане его куртки был обнаружен пакетик с запрещенным веществом.

– Это оказался метилэфедрон массой 0,305 грамм, что является значительным размером. 45-летний задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Он пояснил, что не планировал сбывать наркотик, а собирался употребить его лично, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Заведено уголовное дело, правоохранители устанавливают канал поставки запрещенного вещества и проверяют различные версии. Мужчине же грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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