2020-04-08T09:52:09+03:00
Общество

В Самаре нашелся бар, который работал, несмотря на необходимость самоизоляции

Разбираться с заведениям пришлось судебным приставам
Владислав КИРСАНОВ
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Деятельность заведения остановлена на 40 дней ФОТО: УФССП по Самарской областиДеятельность заведения остановлена на 40 дней ФОТО: УФССП по Самарской области
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В Советском районе Самары обнаружился магазин-бар, продававший и разливавший на месте гостям пенные напитки. Заведение продолжало работать, несмотря на режим полной самоизоляции в регионе до 12 апреля.

– Судом заведение было признано нарушающим санитарно-эпидемиологические нормы и благополучие населения. Поэтому было решено закрыть данную торговую точку на 40 дней, – сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

На место прибыли приставы и опечатали двери данного бара. При этом соблюдение этого решения будет проверяться представителями исполнительной власти. Приставы будут осуществлять выезд на место ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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