В Самаре нашелся бар, который работал, несмотря на необходимость самоизоляции
В Советском районе Самары обнаружился магазин-бар, продававший и разливавший на месте гостям пенные напитки. Заведение продолжало работать, несмотря на режим полной самоизоляции в регионе до 12 апреля.
– Судом заведение было признано нарушающим санитарно-эпидемиологические нормы и благополучие населения. Поэтому было решено закрыть данную торговую точку на 40 дней, – сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
На место прибыли приставы и опечатали двери данного бара. При этом соблюдение этого решения будет проверяться представителями исполнительной власти. Приставы будут осуществлять выезд на место ежедневно.
ИСТОЧНИК KP.RU