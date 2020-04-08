2020-04-08T09:54:03+03:00
Общество

Молодая воровка: в Самарской области задержали 21-летнюю девушку, укравшую телефон у знакомого

Стоимость гаджета составила более 10 тысяч рублей
Владислав КИРСАНОВ
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Молодой девушке грозит до пяти лет тюрьмыМолодой девушке грозит до пяти лет тюрьмыФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские Кинельского района Самарской области раскрыли кражу телефона у жителя села Сколково. По его словам, за день до пропажи гаджета он распивал спиртное у себя дома со знакомой. Проснувшись утром, мобильника мужчина уже не обнаружил.

– Правоохранители установили личность и местонахождение 21-летней ранее не судимой девушки. Она была задержана по месту жительства. В ходе осмотра полицейские нашли похищенный телефон. Они изъяли гаджет и вернули владельцу, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Заведено уголовное дело по статье «Кража». Задержанной грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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