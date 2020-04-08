В Самарской области пьяный водитель, из-за которого случилось ДТП с пострадавшими, получил тюремный срок

8 Апр 2020 2020-04-08T10:17:08+03:00

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Состоялся суд над жителем Клявлинского района Самарской области. Мужчину обвиняли в неосторожном причинении тяжкого вреда здоровью человека, совершенном им в состоянии алкогольного опьянения. Дело в том, что в июле минувшего года гражданин сел пьяным за руль, после чего попал в ДТП, в котором пострадала пассажирка.

– Пьяный водитель выехал на встречную полосу, затем съехал в кювет и врезался в столб. Женщине был нанес серьезный вред здоровью. Подсудимый признал свою вину, – сообщили в прокуратуре Самарской области.

Мужчине было назначено наказание в виде трех лет тюрьмы в колонии-поселении. Кроме того, он лишен права управлять автомобилем на 1 год и 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU