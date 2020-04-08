Во все тяжкие: в Тольятти задержали мужчину, организовавшего дома лабораторию по производству наркотиков

8 Апр 2020 2020-04-08T10:34:55+03:00

При себе задержанный имел 50 граммов запрещенного вещества Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В этом месяце в Тольятти был задержан 31-летний местный житель. Его подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Полицейские нашли у мужчины 50,07 граммов амфетамина. Задержание производилось при поддержке отряда спецназа «Гром».

– В квартире у мужчины были обнаружены и изъяты предметы, использовавшиеся для противоправной деятельности: электронные весы, полимерные пакеты, лабораторное оборудование, колбы и емкости с жидкими веществами, необходимыми для производства синтетических наркотических средств, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Расследование и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего. Заведено уголовное дело.

В Тольятти задержан драгдилер 08.04.20.В апреле текущего года сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке Отряда специального назначения Гром облглавка задержан 31-летний житель Тольятти, подозреваемый в покушении на сбыт наркотического средства.

ИСТОЧНИК KP.RU