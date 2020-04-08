2020-04-08T10:57:37+03:00
Общество

720 человек из Самарской области сняли с наблюдения по коронавирусу

Об этом сообщили в оперативном штабе региона
Владислав КИРСАНОВ
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В регионе продолжает действовать режим самоизоляцииВ регионе продолжает действовать режим самоизоляцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в Самарской области рассказал о данных на утро 8 апреля. За минувшие сутки в регионе сняты с медицинского наблюдения 720 человек.

– С учетом ранее проведенных тестов остаются сомнительные результаты. Их число составляет 10 штук. В детских садах региона работают 568 дежурных групп в 434 учреждениях, – говорится в сообщении, опубликованном департаментом информации и аналитики региона.

Отмечается, что режим полной самоизоляции в регионе продолжает действовать. Он продлится минимум до 12 апреля. Напомним, что 9 заболевших коронавирусом в Самарской области выздоровели и выписаны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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