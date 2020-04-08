Число заболевших коронавирусом в Самаркой области на 8 апреля 2020 года выросло

8 Апр 2020 2020-04-08T11:07:41+03:00

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В Самарской области выросло число заболевших коронавирусом на 8 апреля 2020 года. Об этом сообщает портал Стопкоронавирус.РФ. В регионе появился еще один заболевший. Общее число заразившихся в области составляет 18 человек. Всего в России за день зарегистрировано 1175 новых случаев.

– 640 больных выявили в Москве, 95 – в Московской области. Санкт-Петербург и Ленинградская область зафиксировали по 34 и 32 новых случая, соответственно. В республике Марий Эл 27 человек, в Мурманской области – 25, – говорится в сообщении.

Всего в России 8672 заболевших. Из них выздоровели 580 человек, 63 пациента скончались. В Самарской области 9 человек находятся на лечении, а 9 человек выздоровели и выписаны.

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ИСТОЧНИК KP.RU