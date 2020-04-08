2020-04-08T11:46:03+03:00
Общество

В Самарской области начался ремонт дорог

В 2020 году планируется привести в порядок 244,8 км
Владислав КИРСАНОВ
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Основные работы начнутся в конце апреляОсновные работы начнутся в конце апреляФото: Архив КП
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В Самарской области стартовали работы по ремонту дорог. Сейчас подрядные организации ведут подготовку: доставляют дорожные материалы, приводят в порядок водопропускные трубы и другое. К асфальтобетонным работам планируется приступить в конце апреля.

– Созданы все условия, чтобы своевременно подготовиться к предстоящим работам: закупить необходимые материалы, подготовить площадки и обновить технику, — цитирует министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина пресс-служба правительства региона.

В этом году запланирован ремонт 244,8 км дорог, в том числе региональных трасс, местных дорог в городах и районах. На эти нужды выделено более 7,6 млрд рублей, 1 млрд из которых направлен Самаре и 700 млн – Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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