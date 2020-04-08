«Устал дома с семьей»: в Самаре вынужденные выходные довели мужчину до избиения мусорки
Минувшим вечером, 7 апреля, в одном из дворов на улице Ново-Вокзальной в Самаре было неспокойно. Виной тому — местный житель, который ни с того, ни с сего начал избивать площадку с мусорными контейнерами. В качестве «оружия» он использовал палку.
Звуки ударов переполошили весь двор. Соседи стали призывать мужчину к порядку, но внять их словам он смог не сразу. Через несколько минут самарец, отведя душу, бросил палку и направился в сторону дома. Гражданин попался порядочный: он извинился перед всеми и назвал причину своему необычному поступку.
- Народ, простите, коронавирус. Дома с семьей устал, - объяснил мужчина на видео, которое появилось в группе samara.dtp.official в инстаграме.
Отметим, что большинство самарцев безвылазно сидят по домам уже вторую неделю. С 31 марта в регионе введен режим полной самоизоляции из-за коронавируса. Сначала срок его действия обозначили до 5 апреля, но потом продлили до 12 апреля. В итоге многим семьям, где есть дети, а родители продолжают трудиться на удаленке, пришлось весьма несладко. Нервы у некоторых уже сдают, поэтому в регионе даже запустили горячую линию для психологической помощи людям.
В Самаре мужчина устал сидеть дома с семьей и подрался с мусоркой.
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ИСТОЧНИК KP.RU