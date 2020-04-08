«Устал дома с семьей»: в Самаре вынужденные выходные довели мужчину до избиения мусорки

8 Апр 2020 2020-04-08T11:37:28+03:00

Мужчина несколько минут избивал мусорку палкой, а потом, извинившись, ушел домой Фото: Скриншот с видео

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Минувшим вечером, 7 апреля, в одном из дворов на улице Ново-Вокзальной в Самаре было неспокойно. Виной тому — местный житель, который ни с того, ни с сего начал избивать площадку с мусорными контейнерами. В качестве «оружия» он использовал палку.

Звуки ударов переполошили весь двор. Соседи стали призывать мужчину к порядку, но внять их словам он смог не сразу. Через несколько минут самарец, отведя душу, бросил палку и направился в сторону дома. Гражданин попался порядочный: он извинился перед всеми и назвал причину своему необычному поступку.

- Народ, простите, коронавирус. Дома с семьей устал, - объяснил мужчина на видео, которое появилось в группе samara.dtp.official в инстаграме.

Отметим, что большинство самарцев безвылазно сидят по домам уже вторую неделю. С 31 марта в регионе введен режим полной самоизоляции из-за коронавируса. Сначала срок его действия обозначили до 5 апреля, но потом продлили до 12 апреля. В итоге многим семьям, где есть дети, а родители продолжают трудиться на удаленке, пришлось весьма несладко. Нервы у некоторых уже сдают, поэтому в регионе даже запустили горячую линию для психологической помощи людям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="578" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/771707" frameborder="0"></iframe> В Самаре мужчина устал сидеть дома с семьей и подрался с мусоркой.

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ИСТОЧНИК KP.RU