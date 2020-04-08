2020-04-08T12:45:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Отмена заезда в санатории Самарской области из-за коронавируса: как вернуть путевку, как получить деньги

Узнали, что делать туристам из-за отмены заезда в санатории Самарской области из-за коронавируса, получится ли вернуть путевку или деньги
Михаил ГОРЮНОВ
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Отдых многих горожан теперь под большим вопросомОтдых многих горожан теперь под большим вопросомФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Распространение коронавирусной инфекции в Самарской области рушит многие планы. Так, очень переживают люди, которые купили путевки в местные санатории. Узнали, что делать туристам в связи с отменой заезда в санатории Самарской области из-за коронавируса, получится ли вернуть путевку или деньги.

Как рассказали журналистам «КП-Самара» в департаменте туризма регионального министерства культуры, в сложившейся ситуации есть несколько вариантов.

— Первый: меры ограничения, вводимые сегодня на территории области и всей страны, носят временный характер, но пока не имеют конечных дат. При благополучном стечении обстоятельств, путевку можно реализовать в полном объеме в зависимости от запланированных дат заезда, — объясняют в департаменте.

В случае невозможности осуществить отдых по причине введенных ограничительных мер, можно перенести даты заезда в санаторий без дополнительных расходов.

Третий вариант — при отказе от путевки в санаторий необходимо обратиться в организацию, где она была приобретена, и запросить вернуть денежные средства в соответствии с правилами, отраженными в договоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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