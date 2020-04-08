2020-04-08T12:11:41+03:00
Общество

Мало тестируют: Самарская область не вошла в десятку регионов, где много проверяют на коронавирус

Лидером по количеству исследований является Москва
Владислав КИРСАНОВ
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В Самарской области на данный момент 18 заболевших коронавирусомВ Самарской области на данный момент 18 заболевших коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Роспотребнадзор опубликовал данные по лабораторным исследованиям на коронавирус по регионам. Самарская область не вошла в 10-ку регионов, где проводят наибольшее количество тестов.

– Лидерами являются Москва и Московская область. Там проведено 248979 и 79941 исследований, соответственно. Замыкают десятку республика Татарстан и Краснодарский край. У них проведено более 17 тысяч исследований, – говорится в сообщении.

Отметим, в Самарской области на данный момент зафиксировано 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. До этого в регионе в течение шести дней не было новых заразившихся. 9 человек уже выздоровели и выписаны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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