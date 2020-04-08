В Советском районе Самары снесут бывшую школу-интернат

8 Апр 2020 2020-04-08T12:05:00+03:00

Здание бывшей школы-интерната уже давно заброшено и находится в полуразрушенном состоянии Фото: Google. Карты.

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Городские власти приняли решение снести школу-интернат № 4. Объект находится на улице Вольской, 40 в Советском районе города. В «нулевых» в корпусах школы-интерната временно размещалась Самарская академия государственного и муниципального управления.

На снос объекта в городском бюджете предусмотрели 300 тысяч рублей. Объект отнесли к самовольным постройкам. Таким образом, средства городского бюджета, выделяемые на их снос, выросли с 16,4 до 16,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что власти Самары приняли решение о сносе незаконного кафе «Рахиб», также расположенного в Советском районе. На эти цели в городском бюджете было выделено 10 млн рублей. Объект должен быть снесен до 9 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU