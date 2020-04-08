2020-04-08T12:05:00+03:00
Общество

В Советском районе Самары снесут бывшую школу-интернат

Заброшенное здание находится на улице Вольской
Сергей СМИРНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Здание бывшей школы-интерната уже давно заброшено и находится в полуразрушенном состоянииЗдание бывшей школы-интерната уже давно заброшено и находится в полуразрушенном состоянииФото: Google. Карты.
Изменить размер текста:

Городские власти приняли решение снести школу-интернат № 4. Объект находится на улице Вольской, 40 в Советском районе города. В «нулевых» в корпусах школы-интерната временно размещалась Самарская академия государственного и муниципального управления.

На снос объекта в городском бюджете предусмотрели 300 тысяч рублей. Объект отнесли к самовольным постройкам. Таким образом, средства городского бюджета, выделяемые на их снос, выросли с 16,4 до 16,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что власти Самары приняли решение о сносе незаконного кафе «Рахиб», также расположенного в Советском районе. На эти цели в городском бюджете было выделено 10 млн рублей. Объект должен быть снесен до 9 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ начал выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям в регионах
В самарских больницах больше нет детей с коронавирусом
Выплаты врачам и медсестрам, которые работают с больными коронавирусом в Самарской области: кто и сколько получит
Проект первой «умной дороги» запустят в Самарской области
Дмитрий Азаров отправил новые категории на работу в период самоизоляции
Налоговые каникулы для бизнеса в Самаре из-за коронавируса: кому положены, как получить
Дмитрий Азаров решил, как в Самаре помогут бизнесу из-за коронавируса
ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом
В Самарской области выписали еще одного пациента, переболевшего коронавирусом
Коронавирус 8 апреля нашли в Тольятти
В Самарской области топ-менеджер фирмы украл 180 тонн семечек
Руководитель железнодорожной станции в Самарской области попалась на взятке