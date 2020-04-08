В Советском районе Самары снесут бывшую школу-интернат
Городские власти приняли решение снести школу-интернат № 4. Объект находится на улице Вольской, 40 в Советском районе города. В «нулевых» в корпусах школы-интерната временно размещалась Самарская академия государственного и муниципального управления.
На снос объекта в городском бюджете предусмотрели 300 тысяч рублей. Объект отнесли к самовольным постройкам. Таким образом, средства городского бюджета, выделяемые на их снос, выросли с 16,4 до 16,7 млн рублей.
Ранее сообщалось, что власти Самары приняли решение о сносе незаконного кафе «Рахиб», также расположенного в Советском районе. На эти цели в городском бюджете было выделено 10 млн рублей. Объект должен быть снесен до 9 мая 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU