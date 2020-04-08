2020-04-08T12:38:07+03:00
Общество

Пролетел на красный свет: в центре Самары произошло ДТП с пострадавшими

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося
Владислав КИРСАНОВ
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Пострадал водитель нарушившего правила автоПострадал водитель нарушившего правила автоФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Во вторник, 7 апреля, в центре Самары произошло ДТП. Ранним утром на пересечении улиц Льва Толстого и Молодогвардейской автомобиль «Рено» проехал на красный свет. В результате этого произошло столкновение с «Ситроеном», которым управляла 45-летняя женщина.

– Пострадал 39-летний водитель нарушившего правила дорожного движения автомобиля. Он был экстренно госпитализирован бригадой скорой помощи. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать ПДД, а также скоростной режим на всех участках дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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