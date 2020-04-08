2020-04-08T12:36:00+03:00
Происшествия

Пожар на Красной Глинке в Самаре: огонь охватил частный дом на площади 300 кв.м

На месте ЧП работали 82 человека и 25 спецмашин [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пламенем была охвачена крыша жилого дома на Красной ГлинкеПламенем была охвачена крыша жилого дома на Красной ГлинкеФото: ГУ МЧС России по Самарской области
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Утром в среду, 8 апреля, жители Самары заметили столб густого дыма, который поднимался над поселком Красная Глинка. По словам очевидцев, огонь охватил один из домов. Об этом они сообщили в соцсетях.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 11:10. По приезду было установлено, что на улице Жигули, 32 горит жилой частный дом. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В 11:25 был объявлен ранг вызова Пожар № 2, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

К тушению пожара привлекли 82 человека и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 67 человек и 18 спецмашин. Локализовать возгорание пожарным удалось в 12:20, а полностью потушить - в 12:34. По данным оперативного ведомства, в результате произошедшего никто не пострадал. Что стало причиной пожара, предстоит установить специалистам.

Пожар в частном доме на Красной Глинке в Самаре 8.04.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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