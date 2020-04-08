2020-04-08T13:50:24+03:00
Общество

Коронавирус 8 апреля нашли в Тольятти

Сейчас в Тольятти в больницах пять зараженных коронавирусом человек
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
В Самарской области выявлено 18 заболевшихВ Самарской области выявлено 18 заболевшихФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в Самарской области сообщил, что по данным на среду, 8 апреля, в регионе появился новый заболевший инфекцией. При этом штаб не уточнил, как заразился человек, с кем он контактировал и когда сдавал анализы.

– Единственный случай заболевания на 8 апреля выявлен у человека в Тольятти, – говорится в сообщении.

Таким образом, на сегодняшний день в регионе 18 заболевших коронавирусной инфекцией. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции, который продлится до 12 апреля. На данный момент по всей России более 8,5 тысяч заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ начал выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям в регионах
В самарских больницах больше нет детей с коронавирусом
Выплаты врачам и медсестрам, которые работают с больными коронавирусом в Самарской области: кто и сколько получит
Проект первой «умной дороги» запустят в Самарской области
Дмитрий Азаров отправил новые категории на работу в период самоизоляции
Налоговые каникулы для бизнеса в Самаре из-за коронавируса: кому положены, как получить
Дмитрий Азаров решил, как в Самаре помогут бизнесу из-за коронавируса
ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом
В Самарской области выписали еще одного пациента, переболевшего коронавирусом
Коронавирус 8 апреля нашли в Тольятти
В Самарской области топ-менеджер фирмы украл 180 тонн семечек
Руководитель железнодорожной станции в Самарской области попалась на взятке