Коронавирус 8 апреля нашли в Тольятти

8 Апр 2020 2020-04-08T13:50:24+03:00

Сейчас в Тольятти в больницах пять зараженных коронавирусом человек

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Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в Самарской области сообщил, что по данным на среду, 8 апреля, в регионе появился новый заболевший инфекцией. При этом штаб не уточнил, как заразился человек, с кем он контактировал и когда сдавал анализы.

– Единственный случай заболевания на 8 апреля выявлен у человека в Тольятти, – говорится в сообщении.

Таким образом, на сегодняшний день в регионе 18 заболевших коронавирусной инфекцией. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции, который продлится до 12 апреля. На данный момент по всей России более 8,5 тысяч заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU