Коронавирус 8 апреля нашли в Тольятти
Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в Самарской области сообщил, что по данным на среду, 8 апреля, в регионе появился новый заболевший инфекцией. При этом штаб не уточнил, как заразился человек, с кем он контактировал и когда сдавал анализы.
– Единственный случай заболевания на 8 апреля выявлен у человека в Тольятти, – говорится в сообщении.
Таким образом, на сегодняшний день в регионе 18 заболевших коронавирусной инфекцией. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции, который продлится до 12 апреля. На данный момент по всей России более 8,5 тысяч заболевших.
ИСТОЧНИК KP.RU