Невероятная ловкость рук: в Самарской области 43-летний мужчина украл телефон из припаркованного авто
Полицейские Самарской области раскрыли кражу, которая произошла на привокзальной площади в Кинеле. Злоумышленник украл из салона припаркованного автомобиля мобильный телефон стоимостью 9 тысяч рублей.
– В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вышли на 43-летнего местного жителя. Ранее мужчина был неоднократно судим за имущественные преступления. Он признал свою вину, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Гаджет подозреваемый сдал в салон сотовой связи города, а деньги потратил на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Телефон удалось вернуть законному владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU