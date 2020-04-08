Невероятная ловкость рук: в Самарской области 43-летний мужчина украл телефон из припаркованного авто

8 Апр 2020 2020-04-08T18:22:56+03:00

Задержанный сдал телефон в салон связи, а деньги потратил Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стоимость гаджета составила более 9 тысяч рублей

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Полицейские Самарской области раскрыли кражу, которая произошла на привокзальной площади в Кинеле. Злоумышленник украл из салона припаркованного автомобиля мобильный телефон стоимостью 9 тысяч рублей.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вышли на 43-летнего местного жителя. Ранее мужчина был неоднократно судим за имущественные преступления. Он признал свою вину, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Гаджет подозреваемый сдал в салон сотовой связи города, а деньги потратил на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Телефон удалось вернуть законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU