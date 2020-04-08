Тольяттинская фирма обещает снабдить аптеки антисептиками

8 Апр 2020 2020-04-08T20:21:00+03:00

Компания «М9» работает в ТОСЭР и сейчас увеличила выпуск антисептиков на благо региона

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В Самарской области стали выпускать больше антисептиков. Пока ничего не слышно о продукции фабрики «Весна», которая была заинтересована в развитии этого направления. Зато к делу подтянулась компания «М9», занимающаяся развитием косметического производства в Тольятти на территории опережающего социально-экономического развития.

- Сейчас продукцию поставляют на крупные предприятия и в муниципальные организации города, а также в интернет-магазины. Но объемы производства растут, и скоро тольяттинские антисептики появятся в аптеках города, - рассказали в администрации Автограда.

В компании «М9», как сказано на страничке организации в ТОСЭР, работают 32 человека. Сейчас здесь перепрофилировали производство на выпуск самой нужной в этот момент продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU