2020-04-09T12:38:59+03:00
Авто

Компания «Opel» снова выбирает аккумуляторы «АКОМ»

Компания «АКОМ» – лидер по производству и реализации аккумуляторных батарей в России – продолжает активно расширять свое присутствие на рынке автопроизводителей
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В конце прошлого года на отечественный рынок вернулась компания «Opel», с которой «АКОМ» связывают давние партнерские отношения. Поставки аккумуляторов на конвейер немецкой марки были успешно возобновлены.

В настоящее время на заводе в Калуге выпускается две модели автомашин Zafiralife и Vivaro, и 100% потребностей этих брендов в аккумуляторных батареях обеспечивает «АКОМ». Решение о выборе поставщика было принято концерном с учетом положительного опыта работы с «АКОМ» по логистике и качеству поставок в 2019 году.

На текущий момент общая доля поставок «АКОМ» на автозаводы России превышает 50%, то есть каждый второй автомобиль, сходящий с конвейеров автопредприятий страны, комплектуется жигулевским аккумулятором. При этом продукция «АКОМ» соответствует самым высоким международным стандартам качества, что достигается путем постоянного развития производства и совершенствования технологий.«АКОМ» проводит твердую политику локализации сырья, материалов, комплектующих и запасных частей, и не закупает компоненты в Китае, поэтому в отличие от других предприятий не зависит от остановки производств в Поднебесной. На сегодняшний день свыше 90% материалов и компонентов закупаются предприятием внутри страны, причем большая их доля не только локализована на территории Российской Федерации, но и производится собственными силами группы компаний «АКОМ». Все это подтверждает возможности «АКОМ» к импортозамещению с первоклассным качеством аккумуляторов, в том числе и на престижных автомобилях зарубежных брендов: Peugeot, Citroen, Haval, Opel, которые в настоящее время комплектуются аккумуляторами производства «АКОМ» вместо импортных аналогов, при этом показывают высокие результаты успешной эксплуатации.

В настоящее время производственная мощность завода «АКОМ» составляет 3,5 млн АКБ в год, что дает возможность полностью обеспечить потребность всех потребителей РФ, как на открытом рынке, так и на конвейерах автопроизводителей, даже при полном прекращении импортных поставок АКБ. При этом компания «АКОМ» не только предлагает огромное разнообразие продукции, но и на специально созданном на территории завода участке опытно-промышленного производства готова работать по запросу клиента, а, именно, оперативно разрабатывать и изготавливать аккумуляторы по индивидуальным техническим характеристикам, в том числе осуществлять мелкосерийный выпуск.

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