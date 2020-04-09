За сутки с медицинского наблюдения по коронавирусу в Самарской области сняли 479 человек

9 Апр 2020 2020-04-09T13:28:15+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области опубликовал ежедневную статистику за прошедшие сутки. По данным на четверг, 9 апреля, в регионе сняли с медицинского наблюдения 479 человек.

– За прошедший день проведено 924 текста на коронавирус. Среди них есть 8 сомнительных. Новых подтвержденных случаев заболевания на 9 апреля нет, – говорится в сообщении.

Отметим, на данный момент в регионе выявлено 18 заболевших коронавирусной инфекцией. 11 человек выздоровели и были выписаны. Также в Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

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ИСТОЧНИК KP.RU