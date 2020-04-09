Скрылся бы, но заглох: в Тольятти полицейские задержали пьяного угонщика автомобиля

9 Апр 2020 2020-04-09T13:44:45+03:00

На свою беду злоумышленник решил украсть ВАЗ-21099, который быстро сломался

Изменить размер текста: A A

На днях, в Тольятти произошла кража автомобиля из двора в Автозаводском районе города. Неизвестный разбил локтем стекло и проник в салон ВАЗ-21099. Злоумышленника увидел местный житель, который сообщил об этом в полицию.

– Задержанный не смог далеко уехать, потому что автомобиль заглох и не заводился. На улице Дзержинского его задержали правоохранители, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Отмечается, что водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, которое подтвердило медицинское освидетельствование. 22-летний задержанный пояснил, что хотел сдать авто на металлолом, а деньги потратить. Ранее парень уже был судим за кражу. Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Самарской области пьяный водитель протаранил магазин

На месте ДТП мужчина не задержался, скрывшись под покровом ночи (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU