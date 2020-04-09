Скрылся бы, но заглох: в Тольятти полицейские задержали пьяного угонщика автомобиля
На днях, в Тольятти произошла кража автомобиля из двора в Автозаводском районе города. Неизвестный разбил локтем стекло и проник в салон ВАЗ-21099. Злоумышленника увидел местный житель, который сообщил об этом в полицию.
– Задержанный не смог далеко уехать, потому что автомобиль заглох и не заводился. На улице Дзержинского его задержали правоохранители, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Отмечается, что водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, которое подтвердило медицинское освидетельствование. 22-летний задержанный пояснил, что хотел сдать авто на металлолом, а деньги потратить. Ранее парень уже был судим за кражу. Расследование продолжается.
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На месте ДТП мужчина не задержался, скрывшись под покровом ночи (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU