2020-04-09T14:24:09+03:00
Общество

Стало известно, когда в Самаре введут QR-коды для выхода на улицу в режиме самоизоляции

QR-коды в Самаре для выхода на улицу появятся, если эпидемобстановка ухудшится
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Пока что выходить на улицу можно без QR-кодовПока что выходить на улицу можно без QR-кодовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Правительство объяснило, когда в Самаре и области появятся QR-коды для выхода на улицу. Эту систему запустят, если эпидемиологическая обстановка ухудшится. Она поможет жителям комфортно соблюдать режим самоизоляции.

- В случае, если система регулирования режима самоизоляции с помощью QR-кодов будет введена, то информация об этом будет опубликована дополнительно на сайте Правительства Самарской области, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас систему уже протестировали в Кинеле. Она работает в штатном режиме. Для получения разрешения на выход на улицу в режиме самоизоляции с помощью QR-кода понадобится портал Госуслуги.

В правительстве особенно отметили, что систему в Самарской области применят только в том случае, если эпидемиологическая обстановка станет хуже, или же если будет много злостных нарушителей режима самоизоляции.

Каждый код будет действовать в течение часа. Разрешение не надо получать, если вы выходите на улицу по прописанным в специальном постановлении причинам. Вот так это будет работать >>>>

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Стало известно, когда в Самаре введут QR-коды для выхода на улицу в режиме самоизоляции
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