Стало известно, когда в Самаре введут QR-коды для выхода на улицу в режиме самоизоляции
Правительство объяснило, когда в Самаре и области появятся QR-коды для выхода на улицу. Эту систему запустят, если эпидемиологическая обстановка ухудшится. Она поможет жителям комфортно соблюдать режим самоизоляции.
- В случае, если система регулирования режима самоизоляции с помощью QR-кодов будет введена, то информация об этом будет опубликована дополнительно на сайте Правительства Самарской области, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас систему уже протестировали в Кинеле. Она работает в штатном режиме. Для получения разрешения на выход на улицу в режиме самоизоляции с помощью QR-кода понадобится портал Госуслуги.
В правительстве особенно отметили, что систему в Самарской области применят только в том случае, если эпидемиологическая обстановка станет хуже, или же если будет много злостных нарушителей режима самоизоляции.
Каждый код будет действовать в течение часа. Разрешение не надо получать, если вы выходите на улицу по прописанным в специальном постановлении причинам. Вот так это будет работать >>>>
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ИСТОЧНИК KP.RU
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