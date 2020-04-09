2020-04-09T17:18:44+03:00
Происшествия

В Самарской области водитель погрузчика во время работы случайно убил свою коллегу

Часть машины рухнула на женщину, шансов выжить у нее не было
Михаил ГОРЮНОВ
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Следователи проводят проверку по факту трагедииСледователи проводят проверку по факту трагедииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Утром в среду, 8 апреля, в селе Тайдаково произошла трагедия. На зернотоке 31-летний мужчина, управляя вилочным погрузчиком, случайно опустил стрелу машины на 49-летнюю женщину. Шансов выжить у нее не было.

- Это произошло при осуществлении разгрузочных работ. Водитель совершил опрокидывание колесного погрузчика на кладовщика-женщину, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в СУ СК России по Самарской области.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сейчас проверку по факту трагедии проводят сотрудники следственного отдела по городу Сызрани. По ее итогам может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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