Четыре футболиста «Крыльев Советов» отказались идти на 40-процентное понижение зарплаты

9 Апр 2020 2020-04-09T17:20:31+03:00

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В стане «Крыльев Советов» есть несколько футболистов, которые отказались идти на сокращение зарплаты. Напомним, ранее клуб заявил, что достиг договоренности почти со всеми игроками и тренерским штабом на 40-процентное понижение контрактов на период отсутствия игр и тренировок.

– Сергей Рыжиков и Никита Чичерин не хотят идти на этот шаг, потому что у них заканчиваются контракты ближайшим летом. Два новичка – Мехди Зеффан и Сафаа Хади рассматривают предложение, – передает Sport24.ru.

«Крылья Советов» занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России. Футбольные соревнования в стране возобновятся не раньше 31 мая. До этого срока коллектив отправили в отпуск.

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ИСТОЧНИК KP.RU